Tüm kupaları almak istiyoruz

Uğurcan Çakır tüm kupaları almak için uğraşacaklarını söyledi. 24 yaşındaki eldiven "Yeni bir hocamız ve yeni bir sistem var. Bir değişim yaşanıyor, biz de uyum sağlamak için uğraşıyoruz. Trabzonspor'un hedefi her zaman kupalardır" dedi.