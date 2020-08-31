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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Tüm kupaları almak istiyoruz

Tüm kupaları almak istiyoruz

  tüm kupaları almak için uğraşacaklarını söyledi.

tüm kupaları almak için uğraşacaklarını söyledi. 24 yaşındaki eldiven "Yeni bir hocamız ve yeni bir sistem var. Bir değişim yaşanıyor, biz de uyum sağlamak için uğraşıyoruz. 'un hedefi her zaman kupalardır" dedi.

  1. 31.8.2020
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