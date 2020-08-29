Trabzonspor'dan Ada'ya çıkarma! 2 isim birden...
Karadeniz temsilcisi, Mavilerin iki stoperinden birini mutlaka renklerine katmayı hedefliyor. Newton devrede. Sarr veya Ampadu’dan biri kiralanacak.
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton savunmaya ısrarla transfer istiyor. Yönetim öncelikle bu bölgeden Majid Hosseini ve Gaston Campi'yi satmayı planlıyor. Ancak henüz görüşülen takımlarla anlaşmaya varılamadı. Daha fazla vakit kaybetmek istemeyen bordo-mavililer, Eddie Newton'ın eski kulübü Chelsea'nin kapısını çalarak stoperlerden birini kiralamak istediklerini ilettiler. Hedefteki isimler Mavilerin yeni transferi Malang Sarr ve kiralık sözleşmesi bitip Londra'ya dönen Etham Ampadu. Temaslar giderek daha sık hale geliyor.
ESKİ KULÜBÜYLE BİZZAT GÖRÜŞECEK
Bordo-mavili yönetim, Chelsea idarecileriyle masadayken teknik direktör Eddie Newton da transferin gerçekleşmesi için yardımcı oluyor. Newton'ın Chelsea yönetimiyle bizzat görüşeceği ve eski kulübünden kendilerine bir oyuncu kiralamaları için aracı olacağı kaydedildi. Fırtına'nın istediği Malang Sarr önceki gün Chelsea'ye transfer oldu. 21 yaşındaki futbolcu güçlü fiziği ve hızıyla biliniyor. Kolay kolay adam geçirmiyor. Ampadu da ilk hamlesi çok iyi olan bir stoper. Newton iki isimden birini istiyor. Vitor Hugo da gündemdeki yerini koruyor.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'dan Ada'ya çıkarma! 2 isim birden... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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