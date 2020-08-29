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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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'dan Ada'ya çıkarma! 2 isim birden...

Trabzonspor'dan Ada'ya çıkarma! 2 isim birden...

temsilcisi, Mavilerin iki stoperinden birini mutlaka renklerine katmayı hedefliyor. Newton devrede. Sarr veya Ampadu’dan biri kiralanacak.

'da savunmaya ısrarla istiyor. Yönetim öncelikle bu bölgeden Majid Hosseini ve Gaston Campi'yi satmayı planlıyor. Ancak henüz görüşülen takımlarla anlaşmaya varılamadı. Daha fazla vakit kaybetmek istemeyen bordo-mavililer, Eddie Newton'ın eski kulübü 'nin kapısını çalarak stoperlerden birini kiralamak istediklerini ilettiler. Hedefteki isimler Mavilerin yeni transferi ve kiralık sözleşmesi bitip 'ya dönen Etham Ampadu. Temaslar giderek daha sık hale geliyor.

ESKİ KULÜBÜYLE BİZZAT GÖRÜŞECEK

Bordo-mavili yönetim, Chelsea idarecileriyle masadayken teknik direktör Eddie Newton da transferin gerçekleşmesi için yardımcı oluyor. Newton'ın Chelsea yönetimiyle bizzat görüşeceği ve eski kulübünden kendilerine bir oyuncu kiralamaları için aracı olacağı kaydedildi. Fırtına'nın istediği Malang Sarr önceki gün Chelsea'ye transfer oldu. 21 yaşındaki futbolcu güçlü fiziği ve hızıyla biliniyor. Kolay kolay adam geçirmiyor. Ampadu da ilk hamlesi çok iyi olan bir stoper. Newton iki isimden birini istiyor. Vitor Hugo da gündemdeki yerini koruyor.

  1. 29.8.2020
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