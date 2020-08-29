Trabzonspor'dan Ada'ya çıkarma! 2 isim birden...

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton savunmaya ısrarla transfer istiyor. Yönetim öncelikle bu bölgeden Majid Hosseini ve Gaston Campi'yi satmayı planlıyor. Ancak henüz görüşülen takımlarla anlaşmaya varılamadı. Daha fazla vakit kaybetmek istemeyen bordo-mavililer, Eddie Newton'ın eski kulübü Chelsea'nin kapısını çalarak stoperlerden birini kiralamak istediklerini ilettiler. Hedefteki isimler Mavilerin yeni transferi Malang Sarr ve kiralık sözleşmesi bitip Londra'ya dönen Etham Ampadu. Temaslar giderek daha sık hale geliyor.

ESKİ KULÜBÜYLE BİZZAT GÖRÜŞECEK

Bordo-mavili yönetim, Chelsea idarecileriyle masadayken teknik direktör Eddie Newton da transferin gerçekleşmesi için yardımcı oluyor. Newton'ın Chelsea yönetimiyle bizzat görüşeceği ve eski kulübünden kendilerine bir oyuncu kiralamaları için aracı olacağı kaydedildi. Fırtına'nın istediği Malang Sarr önceki gün Chelsea'ye transfer oldu. 21 yaşındaki futbolcu güçlü fiziği ve hızıyla biliniyor. Kolay kolay adam geçirmiyor. Ampadu da ilk hamlesi çok iyi olan bir stoper. Newton iki isimden birini istiyor. Vitor Hugo da gündemdeki yerini koruyor.