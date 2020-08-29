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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Taktik çalıştı

Taktik çalıştı

Fırtına, maçı antrenmanlarını tamamladı. Bordo-mavililer dün tesislerinde yaptığı taktik çalışmayla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını bitirdi. Bordomavili kafile ardından maçın oynanacağı 'a giderek burada kampa girdi.

Fırtına, maçı antrenmanlarını tamamladı. Bordo-mavililer dün tesislerinde yaptığı taktik çalışmayla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını bitirdi. Bordomavili kafile ardından maçın oynanacağı 'a giderek burada kampa girdi.
  1. 29.8.2020
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