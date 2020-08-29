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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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işi sarpa sardı

Gustavo Scarpa işi sarpa sardı

temsilcisinin gündemindeki isimlerden olan transferinde ciddi rakipler var. basını isim vermeden haricinde 'nden bir ekibinde 26 yaşındaki stoperi istediğini yazdı.

temsilcisinin gündemindeki isimlerden olan transferinde ciddi rakipler var. basını isim vermeden haricinde 'nden bir ekibinde 26 yaşındaki stoperi istediğini yazdı. Haberde BAE temsilcisinin hem Palmeiras'a hem de Scarpa'ya daha yüksek bir teklif sunduğu detayı paylaşıldı.
  1. 29.8.2020
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