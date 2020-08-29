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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Serkan tekliflerine direkt ret

Serkan tekliflerine direkt ret

Serkan tekliflerine direkt ret

Altyapının başarılı ürünü olan 'ın adı geçen hafta Lille ile anılmıştı.

Altyapının başarılı ürünü olan 'ın adı geçen hafta Lille ile anılmıştı. Ayrıca 'den ve Denizlispor'un da genç oyuncuyu renklerine bağlamak istediği kaydedildi. Ancak hem yönetim hem de Eddie Newton, 20 yaşındaki sağ bekin yeterince süre bulacağını düşünüyor bu sebeple tüm teklifler reddediliyor.
  1. 29.8.2020
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