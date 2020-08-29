Newton bizi biliyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA'ya bir röportaj verdi. Bordomavili kulübün başkanı, Eddie Newton'un bir kez daha doğru tercih olduğunu belirtirken sebeblerini de açıkladı. Ağaoğlu "Hocanın kulübe, takıma adapte olması zaman kaybıdır. Biz kadromuzu büyük oranda koruduk. Bu oyuncularla birlikte 5-6 ay zaman geçiren, onları çalıştıran bir hoca ile devam kararı aldık. Newton tercihindeki en önemli kriter buydu" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, Newton'ın İngiltere'de farklı nedenlerden dolayı 1. adamlık şansı yakalayamadığını belirtti, "O deneyimi ve birikimi fazla olan bir hoca. Bizde geçirdiği zamanda kendisini çok iyi tanıma fırsatımız oldu. Onun başarılı olacağından hiçbir şüphemiz yok. Bu sebeple ona bu görevi verdik. Kupa finali de önemli bir göstergeydi. 2 maç, 2 galibiyet, 1 kupa. Her hocaya kolay kolay nasip olmaz" dedi.

JOSE SOSA OLAYI TAMAMEN YALAN

"Sözde soyunma odasına girip Sosa'ya 'Neden oynamıyorsun' diye bağırmışım. Campi de 'Takım kaptanıyla böyle konuşamazsın' demiş. Pandemi sürecinde akreditasyonlarımız iptal edildi. Teknik olarak zaten böyle bir ihtimal yok. İki oyuncuyla da böyle bir diyalog olmadı"

BAĞRI YANIK KUPA

"Bu sezon kazandığımız kupaya ben 'En masum kupamız' diyorum. Bağrı yanık bir kupa. Nedense hiç gündeme gelmiyor"

ZİRVEYEDEYKEN BİZİ SEVMİYORLAR!

"Şampiyonluğu yakalama şansı olmadığında futbol alemi bize 'sempatik Trabzonspor' gözüyle bakıyor. Ne zaman ciddi şampiyonluk adayı olduk, aslı astarı olmayan ithamlar söylenmeye başladı. Bunlara takılı kalmayız"

MHK 3 DEFA DEĞİŞTİ AMA HAKEMLER AYNI

"İki senedir görevdeyim. 3 defa MHK değişti ama hakemler aynı hakemler. MHK'lerin gitme sebebi bu hakemlerin yönetimleri mi yoksa bilmediğimiz başka bir şey mi var. Serdar Tatlı umarım hakemlikteki duruşunu gösterir. Her taraftan kuşatmanın olduğu bir yer"

UĞURCAN VE SÖRLOTH İÇİN TEKLİFLER ALDIK

"Sadece Uğurcan Çakır ve Sörloth'a ciddi teklifler geldi. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Teklifler beklentilerimizin altında. 'Evet' demeye niyetimiz yok. Transfermarkt değerimiz 85.5 milyon euro. Ödediğimiz maaş 16.5 milyon euro. Bu sene 14'e kadar düştü"