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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Flavio rekor kırdı

Flavio rekor kırdı

, kulübü Bahia'dan da 'yı 1 milyon 200 bin euro'ya renklerine bağlamıştı.

, kulübü Bahia'dan da 'yı 1 milyon 200 bin euro'ya renklerine bağlamıştı. Bu transfer aynı zamanda Başkan Ahmet döneminde bonservisle alınan en pahalı isim oldu. Ağaoğlu daha önce Nwakaeme için 1.1 milyon euro, Ekuban için de 1 milyon euro ödemişti.
  1. 24.8.2020
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