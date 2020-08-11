Yerliler kalıcı yabancılar yolcu
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, yabancı sayısının gelecek yıllarda düşeceğinin hesabını yaparak yerli stoperlerini kadroda tutma kararı aldı. Bordo-mavililerde yabancı savunma oyuncularıyla ise yolların ayrılması planlanıyor.
Karadeniz temsilcisi yabancı sayısının gelecek yıllarda düşeceğinin hesabını yaparak yerli stoperlerini kadroda tutma kararı aldı. Buna göre zaman zaman eleştirilen Hüseyin Türkmen ile Altınordu'dan transfer edilen Atakan Gündüz takımda tutulacak.
YABANCILAR YOLCU
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Eddie Newton'ın isteği doğrultusunda stoper kadrosunu tamamen değiştirecek. Bu doğrultuda Hosseini, Da Costa ve Campi için teklifler dinleniyor. Hosseini ile Sampdoria, Da Costa ile Olympiakos, Campi ile de Huracan ilgileniyor.
- 11.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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