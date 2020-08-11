Yerliler kalıcı yabancılar yolcu

Karadeniz temsilcisi yabancı sayısının gelecek yıllarda düşeceğinin hesabını yaparak yerli stoperlerini kadroda tutma kararı aldı. Buna göre zaman zaman eleştirilen Hüseyin Türkmen ile Altınordu'dan transfer edilen Atakan Gündüz takımda tutulacak.

YABANCILAR YOLCU

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Eddie Newton'ın isteği doğrultusunda stoper kadrosunu tamamen değiştirecek. Bu doğrultuda Hosseini, Da Costa ve Campi için teklifler dinleniyor. Hosseini ile Sampdoria, Da Costa ile Olympiakos, Campi ile de Huracan ilgileniyor.