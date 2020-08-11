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11 Ağustos 2020, Salı
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Yerliler kalıcı yabancılar yolcu

Yerliler kalıcı yabancılar yolcu

temsilcisi , yabancı sayısının gelecek yıllarda düşeceğinin hesabını yaparak yerli stoperlerini kadroda tutma kararı aldı. Bordo-mavililerde yabancı savunma oyuncularıyla ise yolların ayrılması planlanıyor.

temsilcisi yabancı sayısının gelecek yıllarda düşeceğinin hesabını yaparak yerli stoperlerini kadroda tutma kararı aldı. Buna göre zaman zaman eleştirilen Hüseyin Türkmen ile Altınordu'dan transfer edilen Atakan Gündüz takımda tutulacak.

YABANCILAR YOLCU
, yeni teknik direktörü Eddie Newton'ın isteği doğrultusunda stoper kadrosunu tamamen değiştirecek. Bu doğrultuda , Da ve için teklifler dinleniyor. Hosseini ile Sampdoria, Da Costa ile , Campi ile de Huracan ilgileniyor.

  1. 11.8.2020
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