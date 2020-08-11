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11 Ağustos 2020, Salı
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Serkan ve Arda'ya ret

Serkan ve Arda'ya ret

genç yıldız adayları ve 'a gelen transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddetti.

genç yıldız adaylarına gelen teklifleri bir bir reddediyor. Fırtınası, 21 yaşındaki sağ bek Serkan Asan ile 19 yaşındaki kaleci 'a gelen teklifleri "Şu anda iki oyuncumuzu da satmayı düşünmüyoruz" diyerek geri çeviriyor. Bordo-mavililer, iki oyuncu için de doğru zamanı bekliyor.
  1. 11.8.2020
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