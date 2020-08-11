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11 Ağustos 2020, Salı
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Trondsen veda etti

Trondsen veda etti

'un renklerine kattığı , forması ile çıktı.

Bordo-mavililerin renklerine kattığı , forması ile çıktı. taraftarı da 25 yaşındaki futbolcunun performansını merak ediyordu. Asıl mevkisi orta saha olan Trondsen, Rosenborg'un Sarpsborg'u 5-1 yendiği mücadelede sol bekte oynadı.

İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ
Anders Trondsen, birçok farklı bölgede oynayabilme özelliğine sahip. Kariyeri boyunca 7 farklı bölgede oynadı.

NELER YAPTI?
90- En çok topla buluşan oyuncu. 1- kaleye ceza sahası içinden 1'i isabetli 2 şut attı. 2- Karşılaşma boyunca 2 top kaptı. 1- Rakipleriyle 3 defa ikili mücadeleye girdi, 1'ini kazandı. 1- 1 kez pas arası yaptı. 2- Karşılaşmada 2 tehlike savuşturdu.

  1. 11.8.2020
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