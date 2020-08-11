Trondsen veda etti
Trabzonspor'un renklerine kattığı Anders Trondsen, Rosenborg forması ile son maçına çıktı.
Bordo-mavililerin renklerine kattığı Anders Trondsen, Rosenborg forması ile son maçına çıktı. Trabzonspor taraftarı da 25 yaşındaki futbolcunun performansını merak ediyordu. Asıl mevkisi orta saha olan Trondsen, Rosenborg'un Sarpsborg'u 5-1 yendiği mücadelede sol bekte oynadı.
İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ
Anders Trondsen, birçok farklı bölgede oynayabilme özelliğine sahip. Kariyeri boyunca 7 farklı bölgede oynadı.
NELER YAPTI?
90- En çok topla buluşan oyuncu. 1- Rakip kaleye ceza sahası içinden 1'i isabetli 2 şut attı. 2- Karşılaşma boyunca 2 top kaptı. 1- Rakipleriyle 3 defa ikili mücadeleye girdi, 1'ini kazandı. 1- Karşılaşmada 1 kez pas arası yaptı. 2- Karşılaşmada 2 tehlike savuşturdu.
- 11.8.2020
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Yorum
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