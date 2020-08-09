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09 Ağustos 2020, Pazar
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Sosa’nın kararı bekleniyor

Sosa’nın kararı bekleniyor

, sözleşmesi sona eren 'ya yeni teklifini sunmuştu. İbiza'da ailesiyle birlikte tatilde olan Arjantinli yıldızın cevabı bekleniyor. 35 yaşındaki futbolcunun adı kulüpleriyle de anılıyor. Sosa'nın menajeri ve ailesiyle yapacağı görüşmenin ardından son kararını vereceği kaydedildi.

  1. 9.8.2020
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