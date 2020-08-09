Sosa’nın kararı bekleniyor

Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Jose Sosa'ya yeni teklifini sunmuştu. İbiza'da ailesiyle birlikte tatilde olan Arjantinli yıldızın cevabı bekleniyor. 35 yaşındaki futbolcunun adı İstanbul kulüpleriyle de anılıyor. Sosa'nın menajeri ve ailesiyle yapacağı görüşmenin ardından son kararını vereceği kaydedildi.