Sosa’nın kararı bekleniyor
Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Jose Sosa'ya yeni teklifini sunmuştu. İbiza'da ailesiyle birlikte tatilde olan Arjantinli yıldızın cevabı bekleniyor. 35 yaşındaki futbolcunun adı İstanbul kulüpleriyle de anılıyor. Sosa'nın menajeri ve ailesiyle yapacağı görüşmenin ardından son kararını vereceği kaydedildi.
- 9.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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