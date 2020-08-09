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09 Ağustos 2020, Pazar
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Garay’a ret

Garay’a ret

 'a önermişti.

'a önermişti. Ancak bordomavililer maaşı yüksek olan ve sık sakatlanan oyuncuyu gündemine almadı. Teknik direktör Eddie Newton'ın Arjantinli ismi veto ettiği öğrenildi.

  1. 9.8.2020
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