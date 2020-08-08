Trabzonspor'da Zafer Göktaş yönetim kurulu üyesi oldu
Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidildi. Bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz günlerde istifasını sunan Önder Bülbüloğlu'nun yerine yönetim kurulu üyeliğine Zafer Göktaş'ın getirildiğini duyurdu.
Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Önder Bülbüloğlu'nun yerine 1. yedek üye Zafer Göktaş'ın getirildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Önder Bülbüloğlu'ndan boşalan yönetim kurulu üyeliğine tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince 1'inci yedek üye Zafer Göktaş'ın getirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 08.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da Zafer Göktaş yönetim kurulu üyesi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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