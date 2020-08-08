Trabzonspor'da Zafer Göktaş yönetim kurulu üyesi oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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'da yönetim kurulu üyesi oldu

Trabzonspor'da Zafer Göktaş yönetim kurulu üyesi oldu

Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidildi. Bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz günlerde istifasını sunan 'nun yerine yönetim kurulu üyeliğine 'ın getirildiğini duyurdu.

'da geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden 'nun yerine 1. yedek üye 'ın getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Önder Bülbüloğlu'ndan boşalan yönetim kurulu üyeliğine tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince 1'inci yedek üye Zafer Göktaş'ın getirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  1. 08.08.2020
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