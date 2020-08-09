Newton’un kuralları
Trabzonspor’un İngiliz çalıştırıcısı yeni sezon taktiğini belirledi. Yönetim buna uygun oyuncuların alınması için transfer harekatını başlattı.
Karadeniz temsilcisinde yönetim Türkiye Kupası'nı kazanan Eddie Newton'a güvenmiş, takımı ona emanet etmişti. Bordo-mavililerin yeni çalıştırıcısı yeni sezon taktiğini belirledi. 47 yaşındaki hoca 4-3-3 olarak takımı sahaya dizmeyi planlıyor, yönetimle yaptığı görüşmede de bu plana uygun nokta atışı oyuncular alınması gerektiğini belirtti. Newton'ın sisteminde her bölgenin önemi büyük. İşte İngiliz çalıştırıcının o planları:
Kaleci: Uğurcan kalırsa ayağını geliştirecek. Giderse ayaklarını iyi kullanan bir eldiven transfer edilecek. Sistem için bu şart.
Bekler: İki bek dinamik olacak. Takım ataktayken ceza sahası içinde gol arayacaklar.
Stoperler: Ayaklarına hakim olacaklar. Takım hücumdayken orta saha çizgisine kadar yaklaşacaklar. Soğukkanlı isimler isteniyor.
Orta saha: Koşucu futbolcular tercih sebebi. İki ceza sahası arasında mekik dokuyacaklar. Pas kalitesi önemli.
Forvet: Pas oyununa katılacaklar. Savunma onların presiyle başlayacak. Gerektiğinde kanatta da oynayacaklar
- 9.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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