Trabzonspor Kulübünde bir süre önce istifa eden yönetim kurulu üyesi Önder Bülbüloğlu'nun yerine Zafer Göktaş getirildi. Açıklamada, "Tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince 1'inci yedek üye Zafer Göktaş'ın getirilmesine karar verilmiştir" denildi.