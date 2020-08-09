Burke kaçıyor

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimlerden biri de Oliver Burke... Teknik direktör Eddie Newton'ın onayıyla bordo-mavili yönetim kolları sıvamıştı. Oyuncu için kulübü WBA'ya kiralama teklifi sunuldu. Karadeniz ekibi yoğun bir çaba sarf ederken son anda devreye giren Nottinham Forest'in 23 yaşındaki hücum oyuncusunun aklını çeldiği belirtildi. Ada basında çıkan haberlere göre Burke, kendisini isteyen kulüpler arasında en çok Nottingham Forest'in teklifiyle ilgileniyor. Bordo-mavililerin son ana kadar bekleyeceği, olmazsa diğer alternatilere yöneleceği kaydedildi.