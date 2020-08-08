Trabzonspor'un yeni transferi Ricardo Plaza Castillo kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Trabzonspor gelecek sezon uygun bütçe ile kaliteli ve rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. İlk transfer girişimini gerçekleştiren Trabzonspor Ricardo Plaza Castillo ile anlaştı.

RICARDO PLAZA CASTILLO KİMDİR?

11 Mart 1999 yılında Ekvator'da dünyaya gelen Ricardo Plaza Castillo, 188 cm boyunda ve santrafor pozisyonunda oynuyor. Bu sezon Real Valladolid formasıyla 11 maça çıkan genç oyuncu 1 gol ve 1 asist kaydetti.