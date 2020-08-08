Trabzonspor'un yeni transferi Ricardo Plaza Castillo kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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'un yeni transferi kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Trabzonspor'un yeni transferi Ricardo Plaza Castillo kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Gelecek sezon 'in takım sayısının artmasıyla daha rotasyonu bol bir kadro kurmak isteyen , ile anlaştı. Peki, Ricardo Plaza Castillo kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

gelecek sezon uygun bütçe ile kaliteli ve rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. İlk girişimini gerçekleştiren Trabzonspor ile anlaştı.

RICARDO PLAZA CASTILLO KİMDİR?

11 Mart 1999 yılında Ekvator'da dünyaya gelen Ricardo Plaza Castillo, 188 cm boyunda ve santrafor pozisyonunda oynuyor. Bu sezon Real Valladolid formasıyla 11 maça çıkan genç oyuncu 1 gol ve 1 asist kaydetti.

  1. 08.08.2020
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