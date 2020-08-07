Usta yorumcudan Ferguson örneği! Trabzonspor...

Trabzonspor iyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktı. 2 sezondur en büyük sıkıntısı top rakipteyken baskı ve savunma şekli.

Özellikle son 2 sezonda öne geçtiği maçlarda en fazla puanı kaybeden takım olmasının en büyük nedeni oyunu tutamamak.

Avrupa'daki birçok teknik adam top ayağındayken o aktif dinlenmeyi (az oksijenle oynamayı) doğru yaptırabildiğinde, güncellenen futbolda farkını ortaya koyuyor.



Trabzonspor oyun dengesizliği, gel-giti çok yaşıyor.

Nasıl ki oyuncu topluluğu hücumda bir kuş sürüsüne benziyorsa, savunmada da aynı şekilde gözükmeli. Trabzonspor bu savunma anlayışını iki sezondur düzeltemedi.

Hücum doğuştan yetenekle, savunma detaylar üzerinde fazla çalışarak, tekrarla olur. Antrenörün takıma monte edeceği taktiksel anlayıştır.

Trabzonspor, yediği gollerin 4'te 3'ünü rakibin hücum geçişinden ve kontrataktan kalesinde gördü. Bununla beraber duran top zaafiyetleri de oldu. Bu anlamda Trabzonspor top rakipteyken hiçbir zaman bir antrenör takımı kimliğine bürünemedi.

Özellikle atak sonlandıramadığında, rakip hızlı çıktığında savunma yerleşiminde hatalar yaşıyor. İki stoperin birbirini tamamlayacak özellikleri olmaması sebebiyle fazlasıyla pozisyon hatası da yaptılar. Trabzonspor da hedefi olan şampiyonluğuna ulaşamadı.

Manchester United'ın unutulmaz teknik adamı Alex Ferguson'un biyografisinde önemli bir bölüm var.

Neden Rio Ferdinand için Leeds United'a 48 milyon euro verildiği soruluyor. Bir stoper için o dönemin rekor ücreti verildiği irdeleniyor.

Ferguson, "Ben oyunun merkezini iki stoperden kurarım. Ondan sonra pozisyon yerleşimini puzzle gibi düşünerek takımı oluştururum" diyor.

Buradan Trabzonspor açısından çıkacak sonuç; tutan Uğurcan, atan Sörloth...

Ama Trabzonspor şampiyon olamadı. Sıkıntı eldeki 4 stoperin birbirlerini tamamlayan özellikte olmaması.

Ligde en fazla stoper ikilisini değiştiren iki takımdan biri Trabzonspor.

Futbol ikililer oyunudur.

Bu ikililerden hangisi değişmez derseniz onlar stoperlerdir.

Bu anlamda Eddie Newton da analizlerini doğru şekilde yapmalı ve ilk transferleri iki tane stoper olmalıdır.

Sezon başları da çok önemli. Birçok eksik yönünüzü görürsünüz. Onları güçlendirirsiniz. Güçlü taraflarınızı geliştirirsiniz.

Trabzonspor son 2 sezonda topu kaptırdığı zaman saha içinde en geniş alanda yakalanan, stoperle santrfor arasında takım boyu en uzun ekip. Bireysel olarak da birebirde en fazla çalım yiyen takımlardan biri.

Birçok parametre istenilen seviyede olmayınca, savunma pratiği de oluşmadı. Eddie Newton yeni dönemde çok tekrarla bunu en üst seviyeye taşımalı.

Senelerdir şunu dile getiriyorum:

Şampiyonluğa hücumla oynarsın ama şampiyon olmak istiyorsan bunu sana sağlayacak olan şey savunmadır. Bu bütün grup sporlarının anahtarıdır.

Bir takımın saha içi yerleşimini yaparken pergel örneğinden yola çıkabiliriz.

Bastığınız noktadan bir daire çizersiniz. Stoperler de o dairenin merkezindedir.

Trabzonspor son 2 sezonda doğru olmayan tercihler yaptı. Yönetimin ve Eddie Newton'ın yeni sezonda başarı için yapacağı en temel ve birinci hamle doğru stoper tercihleri olarak görünüyor.

Doğru merkez, doğru takım eşittir başarı.

Trabzon öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takım. Top rakipteyken hiçbir zaman antrenör takımı kimliğine bürünemedi.

Yönetim ve Newton'ın yeni sezonda başarı için yapacağı 1. hamle doğru stoper tercihleridir.

Doğru merkez, doğru takım eşittir başarı.



