Trabzonspor'a İngiltere'den Nakamba ve Trezeguet müjdesi!
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği iki yıldız için iyi haber geldi. Daily Mail, “Aston Villa, Nakamba ve Trezeguet’yi göndermeyi planlıyor. Rotaları Trabzonspor olabilir” dedi.
Premier Lig'de Aston Villa son hafta ligde kalmıştı. Bu durum kulübün sahipleri Nassef Sawiris and Wes Edens'i fazla memnun etmedi. Kulübün ilk 6'ya oynaması için kesenin ağzını açmaya karar veren ikili, takımı daha büyük yıldızlarla donatmayı hedefliyor. Bunun için de bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bunlardan ikisi Trabzonspor'un da gündeminde olan Marvellous Nakamba ile Trezeguet. İngilizlerin prestijli yayın organı Daily Mail de Tom Collomosse imzasıyla yayınlanan haberde iki oyuncunun rotasının Trabzonspor olabileceğini yazdı.
DEAN SMITH ONAY VERDİ
Haberde Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in Premier Lig'e daha uygun oyuncuları kadrosunda görmek istediği belirtildi. Deneyimli menajerin bu sebeple Zimbamveli Marvellous Nakamba ve Mısırlı Trezeguet'nin gidişine onay verdiği kaydedildi. Fırtına, Lisans Kurulu'nun belirlediği harcama limitleri doğrultusunda iki futbolcuyu çok ucuz bedellere kiralayabilirse kadrosuna katmayı düşünüyor. 26 yaşındaki ön libero Nakamba ile 25'lik kanat oyuncusu Trezeguet'ye belirlenen maksimum maaş üzerinden teklif götürülecek.
- 6.8.2020
- Kopenhag - Başakşehir maçından kareler...
- İşte Galatasaraylı taraftarların Arda Turan paylaşımları!
- Son dakika transfer haberleri: Mert Hakan Yandaş transferi iptal mi? İşte Rıza Çalımbay'ın cevabı...
- Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Galatasaray o isimle el sıkıştı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'a İngiltere'den Nakamba ve Trezeguet müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.