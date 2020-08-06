Trabzonspor'a İngiltere'den Nakamba ve Trezeguet müjdesi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor İngiliz basını duyurdu! "Yeni rotaları Trabzon olabilir"

'a İngiltere'den Nakamba ve Trezeguet müjdesi!

Trabzonspor'a İngiltere'den Nakamba ve Trezeguet müjdesi!

'un kadrosuna katmak istediği iki yıldız için iyi haber geldi. , “, Nakamba ve Trezeguet’yi göndermeyi planlıyor. Rotaları Trabzonspor olabilir” dedi.

Premier Lig'de son hafta ligde kalmıştı. Bu durum kulübün sahipleri Nassef Sawiris and Wes Edens'i fazla memnun etmedi. Kulübün ilk 6'ya oynaması için kesenin ağzını açmaya karar veren ikili, takımı daha büyük yıldızlarla donatmayı hedefliyor. Bunun için de bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bunlardan ikisi 'un da gündeminde olan ile Trezeguet. İngilizlerin prestijli yayın organı de Tom Collomosse imzasıyla yayınlanan haberde iki oyuncunun rotasının Trabzonspor olabileceğini yazdı.

DEAN SMITH ONAY VERDİ
Haberde Aston Villa'nın teknik direktörü 'in 'e daha uygun oyuncuları kadrosunda görmek istediği belirtildi. Deneyimli menajerin bu sebeple Zimbamveli Marvellous Nakamba ve Mısırlı Trezeguet'nin gidişine onay verdiği kaydedildi. , Lisans Kurulu'nun belirlediği harcama limitleri doğrultusunda iki futbolcuyu çok ucuz bedellere kiralayabilirse kadrosuna katmayı düşünüyor. 26 yaşındaki ön libero Nakamba ile 25'lik kanat oyuncusu Trezeguet'ye belirlenen maksimum maaş üzerinden teklif götürülecek.

  1. 6.8.2020
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