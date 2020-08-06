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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Omeruo iddiası

Omeruo iddiası

basını, 'de 'da da oynayan 'li stoper Omeruo'nun Newton'ın kadrosunda görmek istediği oyunculardan biri olduğu yazdı.

temsilcisinin Eddie Newton ile anlaşması üzerine bir dönem 'de forma giymiş birçok oyuncunun adı ile anılıyor. Bunlardan biri de Kenneth Omeruo. basını, 'de 'da da oynayan 'li stoperin Newton'ın kadrosunda görmek istediği oyunculardan biri olduğu yazdı. 26 yaşındaki isim de transfere sıcak bakıyor.
  1. 6.8.2020
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