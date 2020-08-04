Abdulkadir Parmak muradına erdi

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak Merve Bozali ile evlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun şahitliğini yaptığı nikaha, başkan yardımcısı Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve futbolcular katıldı.