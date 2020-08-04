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04 Ağustos 2020, Salı
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Abdulkadir Parmak muradına erdi

Abdulkadir Parmak muradına erdi

'un orta saha oyuncusu ile evlendi.

'un orta saha oyuncusu ile evlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun şahitliğini yaptığı nikaha, başkan yardımcısı Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve futbolcular katıldı.

  1. 4.8.2020
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