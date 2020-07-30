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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Güneş de takip etti

Güneş de takip etti

Final karşılaşmasını izleyenler arasında A Güneş de vardı. Tecrübeli çalıştırıcı, sınırlı sayıda seyircinin alındığı protokol tribününden mücadeleyi takip etti.

Final karşılaşmasını izleyenler arasında A Güneş de vardı. Tecrübeli çalıştırıcı, sınırlı sayıda seyircinin alındığı protokol tribününden mücadeleyi takip etti. Usta teknik adam, zaman zaman notlar alması da dikkatlerden kaçmadı. Güneş, karşılaşmanın ardından seremoni törenini beklemeden Trabzonsporlu yöneticileri tebrik edip stattan ayrıldı.
  1. 30.7.2020
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