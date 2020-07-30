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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Bakan Kasapoğlu tribünden izledi

Bakan Kasapoğlu tribünden izledi

Gençlık ve . , 'nda finalini 'nda tribünden izledi.

Gençlık ve . , 'nda finalini 'nda tribünden izledi. Karşılaşma sonrası futbolculara madalyalarını veren Kasapoğlu ayrıca yayınladığı mesajda, "Aytemiz 'u mağlup ederek şampiyon olan Kulübü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 30.7.2020
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