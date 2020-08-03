Yeni hoca Newton!

Süper Lig'in bitimine bir hafta kala teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasından sonra gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı konusunda bir belirsizlik oluşmuştu. Çimşir'in yardımcılığını yapan antrenör Edward (Eddie) Newton da gelecek sezon devam edilmesi gündemde olan isimler arasındaydı. Bu sürede Abdullah Avcı ve birkaç başka isimle görüşme yapılsa da anlaşma şartları oluşmadı. Sürecin başından itibaren Newton ile gelecek sezona devam etmek isteyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, tek tek fikirlerini sorduğu yönetim kurulu üyelerinin önemli bir bölümünün de desteğini alınca Antalya'da tatilde bulunan İngiliz teknik adamla görüşme yaptı. Hiçbir şart sunmayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, ekibinin önemli bir bölümünü İngiltere'den oluşturmak istediğini söyledi. Başkan Ağaoğlu da bu şartı hemen kabul etti.

AĞAOĞLU: GÜVENİMİZ TAM

Kariyerinde daha önce hep yardımcı antrenör olarak çalışan ve zaman zaman da scout ekiplerinin başlarında görev yapan Eddie Newton, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na kendisine karşı duyduğu bu güvenden dolayı teşekkür etti. Ağaoğlu da Newton'a, "Bu güveni sen oluşturdun. Dolayısıyla sana olan güvenimiz tam. Gelecek sezon kısa sürede bize gösterdiklerinden çok daha iyisini yapacağına olan inancımız tam. Biz her zaman her ihtiyaç duyduğunda yanında olacağız" ifadelerini kullanarak İngiliz teknik adamı motive etti. Ardından da resmi açıklama geldi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz" denildi.

KUPA KAZANDIRDI

Bordo-mavililer, antrenör Eddie Newton yönetiminde çıktığı iki maçı da kazanarak önemli galibiyetlere imza attı. Newton ile ligde Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenen Fırtına, ligi ikinci sırada tamamlamayı başardı. Trabzonspor, Newton yönetiminde Alanyaspor'u da 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi bildi. Böylelikle İngiliz çalıştırıcı, iki maçlık döneminde takımının ligi ikinci bitirmesini sağlayıp, kupa mutluluğu yaşattı.

HASRETE SON VERDİ

Karadeniz devinde 10 yıllık kupa hasreti Newton döneminde sona erdi. En son 2009-2010 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş idaresinde, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren bordo-mavililerde, Newton idaresinde bu hasret dindi.

TRABZON'A ALIŞTI

Türk bir eşi olduğu için Türkiye'ye ve Türkçe'ye hızlıca adapte olan Edward Newton, Trabzon'a da alıştı. Şehri seven ve insanlarla iyi anlaşan 48 yaşındaki hoca, futbolcuların istediği bir isim haline geldi. Daha önce Chelsea'de çalıştığı Sturridge ve Obi Mikel'e yakın olduğu için gelen İngiliz hoca daha sonraki süreçte ciddi sorumluluklar aldı ve başarılı bir grafik yakaladı.

KARİYERİ MUHTEŞEM

2007-2008'den bu yana Milton Keynes Dons, West Bromwich, Chelsea ve Trabzonspor'da çalışan 48 yaşındaki hoca, birçok farklı pozisyonda görev aldı. Yardımcı antrenörlük, kiralık oyuncu izleme bölümü, scout şefliği gibi birçok bölümde yer alan Newton hem futbolculuğu hem de teknik ekip deneyimiyle göze çarpıyor. Özellikle Chelsea'de geçirdiği 8 senede 2012'de Roberto Di Matteo ile kazandıkları Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve FA Kupası başarısı en önemli artıları. Guus Hiddink, Villas Boas, Jose Mourinho, Di Matteo, Conte ve Frank Lampard'la çalışan Newton, Trabzonspor'la yakaladığı uyum, gönül bağı ve başarılı iletişimi korumak istiyor.

KUPA ŞAMPİYONU İKİNCİ YABANCI

Tarihinde 15. kez Türkiye Kupası finali oynayan ve 9. kez adını zirveye yazdıran Trabzonspor'da Edward Newton, bu başarıya ulaşan ikinci yabancı çalıştırıcı oldu. Trabzonspor, 1991-92 sezonunda Belçikalı teknik direktör Breams yönetiminde kupayı kazanmıştı.

HAYIRLI OLSUN (MİNİ YORUM / NECMİ PEREKLİ)

Şimdiye kadar yardımcı antrenör ve oyuncu gözlemcisi olarak çalışmış Newton ilk defa teknik direktörlük kariyerine başlayacak. Tabii ki kariyeri çok iyi, dev kulüplerde çalışmış. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Trabzonspor'da sorumluluk aldığı son iki maçta başarılı gözüktü ama Türkiye ligleri ve Trabzonspor taraftarı zorlu bir sınavın faktörleridir. Ama madem ki bu şartlara göre Newton bu teklifi kabul etmiş ise kendine güveniyor demektir. Bize de kendisine başarılar dilemek düşer. Burada amaç sanıyorum İngiltere ile futbolcu ağı kurmak. Umalım başarılı olurlar.