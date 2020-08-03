Trabzonspor'dan Serdar Dursun hamlesi!

Sörloth ve Ekuban ile rekabet edebilecek bir forvet arayışı sürüyor. Bordo-mavili takımın ilgilendiği golcüler arasında yer alan Serdar Dursun için önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanması bekleniyor. Yönetimin, Darmstadt 98'de forma giyen Serdar Dursun'un uygun bir maliyetle kadroya katılması için temasların başlayacağı öğrenildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun da bordomavili takımda forma giymeyi çok istediği öğrenildi.