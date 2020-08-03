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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Trabzonspor'dan hamlesi!

Trabzonspor'dan Serdar Dursun hamlesi!

Yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden bordo-mavili yönetim, Darmstadt 98’de forma giyen 28 yaşındaki santrforu uygun maliyetle transfer etmek için temaslara başlıyor.

Sörloth ve Ekuban ile rekabet edebilecek bir forvet arayışı sürüyor. Bordo-mavili takımın ilgilendiği golcüler arasında yer alan için önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanması bekleniyor. Yönetimin, Darmstadt 98'de forma giyen Serdar Dursun'un uygun bir maliyetle kadroya katılması için temasların başlayacağı öğrenildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun da bordomavili takımda forma giymeyi çok istediği öğrenildi.

  1. 3.8.2020
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