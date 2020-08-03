Trabzonspor'dan Serdar Dursun hamlesi!
Yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden bordo-mavili yönetim, Darmstadt 98’de forma giyen 28 yaşındaki santrforu uygun maliyetle transfer etmek için temaslara başlıyor.
Sörloth ve Ekuban ile rekabet edebilecek bir forvet arayışı sürüyor. Bordo-mavili takımın ilgilendiği golcüler arasında yer alan Serdar Dursun için önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanması bekleniyor. Yönetimin, Darmstadt 98'de forma giyen Serdar Dursun'un uygun bir maliyetle kadroya katılması için temasların başlayacağı öğrenildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun da bordomavili takımda forma giymeyi çok istediği öğrenildi.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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