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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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'da Abdulkadir Parmak dünya evine girdi

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak dünya evine girdi

ekiplerinden 'un başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak düzenlenen nikah töreniyle ile dünya evine girdi.

'un 25 yaşındaki futbolcusu Abdulkadir Parmak evlendi. Başarılı oyuncu, düzenlenen nikah töreninde ile hayatını birleştirdi.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklama şu şekilde:
Başarılı oyuncumuz Abdulkadir Parmak bugün düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Başkanımız , Başkan yardımcımız , , ve futbolcularımızın katıldığı törende Abdulkadir Parmak, Merve Bozali ile hayatını birleştirdi.

Düğünün ardından Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Başkan yardımcımız Emin Kahraman, Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlumuz Özer Bayraktar ve futbolcularımız, Parmak çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi.



  1. 03.08.2020
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