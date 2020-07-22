Krallık peşinde
23 golle zirvede yer alan Sörloth; Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota ve Burak Yılmaz’dan sonra Trabzonspor’dan çıkan beşinci gol kralı olabilir.
KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİ
Sörloth, Trabzon'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-15'te 13 gol kaydeden 24 yaşındaki forvet, 23 golle kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor. Bu sezon tüm resmi maçlarda 31 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.
EN FAZLA GOL ATAN YABANCI
Sezon başında Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan Sörloth, ligde 33 maçta 23, Türkiye Kupası'nda altı karşılaşmada altı, Avrupa'da ise sekiz müsabakada iki gol olmak üzere 47 mücadelede 31 gol kaydetti. 1995-96'da ligde 34 maçta 25 gol atan Şota ise toplamda 28 kez sahne almıştı.
LİGDE 39 PUANLIK KATKI
Fırtına, Sörloth'un gol attığı 18 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Ligde 62 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Norveçli santrforun sahne aldığı müsabakalarda 39 puan elde etti.
İKİNCİ YABANCI OLACAK
Sörloth, sezonu gol kralı tamamlaması halinde Trabzonspor'un tarihinde ikinci yabancı gol kralı unvanını elde edecek. Karadeniz ekibinde Şota, tek yabancı gol kralı olarak tarihe geçmişti. Sörloth, ligin son haftasında Hes Kablo Kayserispor karşısında 2 kez fileleri havalandırması durumunda 1995-96'da kral olan Şota'nın (25) gol sayısına ulaşmış olacak. Sörloth; gol sayısı bakımından daha önce Cardozo, Rodallega, Henrique, Jaja ve Vugrinec gibi oyuncuları geride bırakmıştı.
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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