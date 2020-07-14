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14 Temmuz 2020, Salı
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Sosa cezalı

Sosa cezalı

maçının 63. dakikasında gören Trabzonsporlu cezalı duruma düştü.

maçının 63. dakikasında gören Trabzonsporlu cezalı duruma düştü. Arjantinli maestro gelecek hafta oynanacak olan Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
  1. 14.7.2020
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