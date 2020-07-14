CAS kaldırdı

Finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men edilen Trabzonspor, CAS'a başvurmuştu. 16 Temmuz'da görülecek duruşma öncesi CAS'ın benzer durumdaki Manchester City'nin 2 yıllık cezasını kaldırması bordomavili takımın umutlarını artırdı. CAS gerekçeli kararını henüz açıklamasa da Trabzonspor'un avukatları 3 gün sonraki duruşmada kendileri için emsal teşkil edebilecek konuları araştırıyor. UEFA, City'ye verilen 2 yıllık men cezasını kaldırırken, 30 milyon euro para cezasını ise 10 milyon euro'ya indirdi.