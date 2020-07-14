CAS kaldırdı
CAS’ın Manchester City’nin 2 yıllık men cezasını kaldırması, bordo-mavili takım için de umut oldu.
Finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men edilen Trabzonspor, CAS'a başvurmuştu. 16 Temmuz'da görülecek duruşma öncesi CAS'ın benzer durumdaki Manchester City'nin 2 yıllık cezasını kaldırması bordomavili takımın umutlarını artırdı. CAS gerekçeli kararını henüz açıklamasa da Trabzonspor'un avukatları 3 gün sonraki duruşmada kendileri için emsal teşkil edebilecek konuları araştırıyor. UEFA, City'ye verilen 2 yıllık men cezasını kaldırırken, 30 milyon euro para cezasını ise 10 milyon euro'ya indirdi.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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