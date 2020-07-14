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14 Temmuz 2020, Salı
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CAS kaldırdı

CAS kaldırdı

CAS’ın ’nin 2 yıllık men cezasını kaldırması, bordo-mavili takım için de umut oldu.

Finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men edilen , CAS'a başvurmuştu. 16 Temmuz'da görülecek duruşma öncesi CAS'ın benzer durumdaki 'nin 2 yıllık cezasını kaldırması bordomavili takımın umutlarını artırdı. CAS gerekçeli kararını henüz açıklamasa da Trabzonspor'un avukatları 3 gün sonraki duruşmada kendileri için emsal teşkil edebilecek konuları araştırıyor. , City'ye verilen 2 yıllık men cezasını kaldırırken, 30 milyon euro para cezasını ise 10 milyon euro'ya indirdi.

  1. 14.7.2020
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