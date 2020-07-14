HaberlerGaleriRıdvan Dilmen'den flaş 32. hafta yorumu: En mutlu yenilgi...
Rıdvan Dilmen'den flaş 32. hafta yorumu: En mutlu yenilgi...
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Denizlispor - Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir karşılaşmalarını değerlendiren ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, "Başakşehir en mutlu yenilgisini aldı. Çünkü bir hafta daha eksildi" dedi.
14 Temmuz 2020 Salı 00:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Denizlispor - Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir mücadelelerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI
"Hem alt taraf için hem de üst taraf için ilginç sonuçlar oldu. Başakşehir geçen sezonlar gibi şampiyonluğu kaybetme noktasına geldi ama Trabzonspor kullanamadı. Şimdi Başakşehir baktığın zaman son 4 sezonda en çok puan toplayan takım."
"Trabzon ikinciyi atamadı, bu gibi durumlarda kötü oynayan oyuncuları değiştirmemelisiniz. Sosa sahada olmalı. N'Diaye ile oyunu çeviremezsiniz. Sosa'yı oyundan alınca bir çok silahınızı kaybetmiş olabiliyorsunuz."
"Trabzonspor gibi çok güçlü bir kulüp sadece öne geçtikten sonra 27 puan kaybetti. Trabzonspor'un sadece forması bile bu kadar puan kaybetmez."
"Ben Trabzonspor'a karşı senelerce oynadım. Trabzonspor öne geçtikten sonra 'Hadi at bakalım gol' derdik birbirimize."