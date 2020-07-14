Rıdvan Dilmen'den flaş 32. hafta yorumu: En mutlu yenilgi...

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI

"Hem alt taraf için hem de üst taraf için ilginç sonuçlar oldu. Başakşehir geçen sezonlar gibi şampiyonluğu kaybetme noktasına geldi ama Trabzonspor kullanamadı. Şimdi Başakşehir baktığın zaman son 4 sezonda en çok puan toplayan takım."