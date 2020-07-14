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14 Temmuz 2020, Salı
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Nwakaeme döndü

Nwakaeme döndü

yarı final rövanşında derbisinde sakatlanan ve Alanya ile A.Gücü sınavlarında forma giyemeyen Nwakaeme, 4 maç aradan sonra 11'e döndü.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında derbisinde sakatlanan ve Alanya ile A.Gücü sınavlarında forma giyemeyen Nwakaeme, 4 maç aradan sonra 11'e döndü. G.Saray karşısında 4, maçında ise 25 dakika görev alan Nijeryalı dün ilk 11'de yer aldı.
  1. 14.7.2020
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