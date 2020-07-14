Tanıdıklar acımadı

Yukatel Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Onazi ve Rodallega daha önce bordo- mavili takımda forma giymişti. Rodallega, ilk yarıdaki 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydederken, dün de Zeki ve Olcay Şahan asist yaptı.