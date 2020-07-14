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14 Temmuz 2020, Salı
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Tanıdıklar acımadı

Tanıdıklar acımadı

 Denizlispor'da , , , Onazi ve Rodallega daha önce bordo- mavili takımda forma giymişti.

Denizlispor'da , , , Onazi ve Rodallega daha önce bordo- mavili takımda forma giymişti. Rodallega, ilk yarıdaki 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydederken, dün de Zeki ve Olcay Şahan asist yaptı.

  1. 14.7.2020
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