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14 Temmuz 2020, Salı
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Çimşir’den iki kesik

Çimşir’den iki kesik

Bordo-mavili takımın dünkü Denizlispor karşılaşmasında, 2-2 berabere kaldıkları Fraport ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Bordo-mavili takımın dünkü Denizlispor karşılaşmasında, 2-2 berabere kaldıkları Fraport ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Stoper Hüseyin Türkmen, orta sahada Badou Ndiaye ve cezalı stoper Gaston Campi'nin yerine Majid Hosseini, Anthony Nwakaeme ve Manuel Da Costa forma giydi.
  1. 14.7.2020
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