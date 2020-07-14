Ndiaye: Olmadı!

Yedek soyunan ve 69'da Sosa'nın yerine oyuna giren Badou Ndiaye, "Öne geçtik ama maalesef 2 gol yedik. Düzeltmek adına çok çabaladık ama olmadı. Zor olacak ama biz Trabzonspor'uz, sonuna kadar mücadele etmek zorundayız" dedi. Guilherme ise, "2- 0'ı yapacak pozisyonlar bulduk ama 2. yarının başında yediğimiz gol dengemizi bozdu. Kalan 2 maçımız ve kupa finali var. Kafamızı kaldırıp yola devam etmeliyiz" diye konuştu.