Ndiaye: Olmadı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Ndiaye: Olmadı!

Ndiaye: Olmadı!

Ndiaye: Olmadı!

Yedek soyunan ve 69'da Sosa'nın yerine oyuna giren Badou Ndiaye, "Öne geçtik ama maalesef 2 gol yedik. adına çok çabaladık ama olmadı.

Yedek soyunan ve 69'da Sosa'nın yerine oyuna giren Badou Ndiaye, "Öne geçtik ama maalesef 2 gol yedik. adına çok çabaladık ama olmadı. Zor olacak ama biz 'uz, sonuna kadar mücadele etmek zorundayız" dedi. Guilherme ise, "2- 0'ı yapacak pozisyonlar bulduk ama 2. yarının başında yediğimiz gol dengemizi bozdu. Kalan 2 maçımız ve kupa finali var. Kafamızı kaldırıp yola devam etmeliyiz" diye konuştu.

  1. 14.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ndiaye: Olmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA