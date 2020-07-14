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14 Temmuz 2020, Salı
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Da kaldı

Da Costa kaldı

Fırtına ile 10. kez sahaya ilk 11’de çıkan 34 yaşındaki Faslı stoperin sözleşmesi bir yıl otomotik olarak uzadı.

Sözleşmeleri bitecek Pereira, Hosseini ve ile mukavele uzatan bordomavililerde Faslı stoper Manuel da 'nın opsiyon maddesi Denizlispor mücadelesiyle devreye girdi. Sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11'de başlaması durumunda bir yıllık opsiyonu devreye girecek Da Costa, ligde 10, kupada 2, toplam 12 maçta forma giyerken, bunların 10'una ilk 11'de başladı. 2019-20'nin ikinci yarısı için 40 bin euro garanti ücret ve 25 bin euro maç başı ücret kazanan Da Costa, 2020-21 opsiyon sezonu için 450 bin euro garanti ücret ve maç başı 4 bin euro kazanacak.
  1. 14.7.2020
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