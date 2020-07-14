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14 Temmuz 2020, Salı
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Bir Trabzon klasiği! Yine aynı senaryo

Bir Trabzon klasiği! Yine aynı senaryo

Fırtına bu sezon öne geçtiği 12 maçta dokuz beraberlik, üç yenilgi aldı, 27 puan kaybetti.

Bu sezon 'de oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan 'un skoru tutma sorunu sürüyor. Fırtına şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım. ekibi, dün de öne geçtiği maçta mağlup oldu. Bordo-mavili takım öne geçtiği 12 müsabakada 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 27 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı. Bu sorun bir türlü çözülemedi.
  1. 14.7.2020
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