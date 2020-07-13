Bordo Mavi Gönüllüler Derneği'nden suç duyurusu!
Bordo Mavi Gönüllüler Derneği Kurucu Başkanı Yusuf Ünal, ligin 29. haftasında oynanan Trabzonspor-Ankaragücü maçında görev alan orta hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR hakemi Suat Arslanboğa hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bordo Mavi Gönüllüler Derneği Kurucu Başkanı Yusuf Ünal, hakemler Suat Arslanboğa ve Abdülkadir Bitigen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, dilekçeye konu olan maçta hakemliği Abdülkadir Bitigen'in, video hakemliğini Suat Arslanboğa'nın yaptığı ve Bitigen'in Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevlendirildiği ifade edildi. Trabzonspor'un hakkının yenildiğinin iddia edildiği suç duyurusunda, maçın 6. dakikasında Ankaragücü oyuncusu Dever Orgill'in, Pereira'nın ayağına basması, 45 ve 52. dakikalarda verilen sarı kart cezaları, 63. dakikada verilen penaltı ve 89. dakikadaki ofsayt kararının hatalı olduğu anlatıldı.
Dilekçede, hakemlerin 'görevi kötüye kullanma' ve 'borsaya açık bir şirketi zarara uğratma' suçlarından cezalandırılması talep edildi.
"RESMEN 8 PUANI BUHAR EDİLDİ"
Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Bordo Mavi Gönüllüler Derneği Kurucu Başkanı Yusuf Ünal, "Biz Bordo Mavili Gönüllüler Derneği'nden geliyoruz. Trabzonspor haklarını savunmak için buradayız. Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçemizi verdik. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, her hafta yeni bir hakem skandalının ortaya çıktığı aşikardır. Trabzonspor ise lider olduktan sonra, özellikle 5 haftada tüm Türkiye'nin hemfikir olduğu şekilde hakem kurbanı olduğunu hepimiz biliyoruz. Resmen 8 puanı buhar edildi. Her defasında bu kritik hakem hatalarına takıldı ve önü kesildi" şeklinde konuştu.
"BASKI ALTINA ALDIĞINI GÖRÜYORUZ"
Konuşmasının devamında Ünal, "Karadeniz insanının futbol sevgisini kullanarak bu ülkede, farklı bir sınıf gibi gösterilmesini ve hak, hukuk, adalet dilendirmesini görüyoruz. Türk futbolunun kanını emenlerin, şampiyonlukları istediği gibi dağıtanların, bahis, şike, teşvik olayında ceza almayanların futbolu nasıl yönlendirdiğini ve manipüle ettiğini, hakemleri nasıl baskı altına aldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Ünal, "İşte bu yüzden Trabzonspor'un hak ve adalet anlayışının sadece futbol ile anlamlandırılamayacağını, bu tarihi süreçte hak adına, hakkı yenen mazlumlar adına mutluluğu çalınmış ve sosyolojik olarak ötekileştirilmiş, zulüm görmüş Anadolu'daki bütün takımlar adına, emeğin alın terinin korunması adına olduğunu tüm kamuoyunun bilmesi gerekmektedir" diye belirtti.
"TRABZONSPOR'UN BU EMEĞİNİN ÇALINDIĞINI KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"
Son olarak Ünal, "Bu topraklara, bayrağa, dine, kardeşlik değerlerine bağlı olan herkesin takdir ettiği Karadeniz insanının, bu değerleri bilinçli, planlı ve sistematik olarak kaos çıkarma ve futbol üzerine kardeşliğimizi bozma, Karadeniz insanını devlet erkanıyla karşı karşıya getirme amacı taşıdığını görüyoruz. Yapılan bu haksızlıklarla yıllardır sistematik bir şekilde Trabzonspor'a gönül verenlerden devletine, milletine isyan eden bir nesil çıkarmaya çalışıyorlar. Bu tabii ki tutmayacaktır. Bunu görmemizin ve Trabzonspor'un bu emeğinin, hakkının çalındığını, herkesin, bütün kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.
- 13.07.2020
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