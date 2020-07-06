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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Göstere göstere operasyon! Trabzon'u doğrayan Bitigen...

Göstere göstere operasyon! Trabzon'u doğrayan Bitigen...

Göstere göstere operasyon! Trabzon'u doğrayan Bitigen...

, Trabzon'u iki kez doğrayan Abdulkadir Bitigen'i maçına atadı. Alanya-Trabzon maçında VAR’da skandal yönetim göstermiş, Trabzon- A.Gücü maçında ise Fırtına’yı katletmişti. Başakşehir-Denizli maçını yönetecek Bitigen liderin en fazla maçında görev alan hakem durumunda.

Merkez Hakem Kurulu'ndan kafaları karıştıran atama... Abdulkadir Bitigen, ligde ilk yarıda oynanan Trabzonspor-Alanyaspor maçında Abdülkadir Parmak'ın düşürülmesine penaltı vermemiş ve kötü bir yönetim göstermişti. 2. yarıdaki Alanyaspor- maçının VAR hakemi olan Bitigen, bu kez Caulker'ın Abdülkadir Ömür'e yaptığı kırmızı kartlık müdahaleyi görmemişti! çok tartışılan hakemini 1 hafta sonra Trabzonspor- Ankaragücü maçına atadı.

BAŞAKŞEHİR'İN KADROLU HAKEMİ!
Bitigen o maçta Trabzon aleyhine verdiği penaltıyla tepki topladı. Aynı maçta Rodrigues'in Pereira'yı biçmesine kart göstermeyen Bitigen, 85'te Trabzonspor'un penaltısını vermeyip ofsayt üretti! Abdulkadir Bitigen, bu da yetmezmiş gibi yarın oynanacak Başakşehir-Denizlispor maçına atandı. Bitigen, bu sezon 'in maçını en çok yöneten hakem durumunda. Olay hakem, Başakşehir'in 2 lig, 1 kupa, 4 de VAR hakemi oldu.

GENELDE 4 HAKEM YÖNETİYOR!
Bu sezon Başakşehir maçlarında Hüseyin Göçek faktörü öne çıkarken Abdulkadir Bitigen'in 7 maçta görev alması dikkatlerden kaçmadı. Başakşehir'in son maçlarında Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen ve Hüseyin Göçek'e şans vermesi 2018-19'daki hakem atamalarını hatırlattı.

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  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 02:32
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