Göstere göstere operasyon! Trabzon'u doğrayan Bitigen...
MHK, Trabzon'u iki kez doğrayan Abdulkadir Bitigen'i Başakşehir maçına atadı. Alanya-Trabzon maçında VAR’da skandal yönetim göstermiş, Trabzon- A.Gücü maçında ise Fırtına’yı katletmişti. Başakşehir-Denizli maçını yönetecek Bitigen liderin en fazla maçında görev alan hakem durumunda.
Merkez Hakem Kurulu'ndan kafaları karıştıran atama... Abdulkadir Bitigen, ligde ilk yarıda oynanan Trabzonspor-Alanyaspor maçında Abdülkadir Parmak'ın düşürülmesine penaltı vermemiş ve kötü bir yönetim göstermişti. 2. yarıdaki Alanyaspor- Trabzonspor maçının VAR hakemi olan Bitigen, bu kez Caulker'ın Abdülkadir Ömür'e yaptığı kırmızı kartlık müdahaleyi görmemişti! MHK çok tartışılan hakemini 1 hafta sonra Trabzonspor- Ankaragücü maçına atadı.
BAŞAKŞEHİR'İN KADROLU HAKEMİ!
Bitigen o maçta Trabzon aleyhine verdiği penaltıyla tepki topladı. Aynı maçta Rodrigues'in Pereira'yı biçmesine kart göstermeyen Bitigen, 85'te Trabzonspor'un penaltısını vermeyip ofsayt üretti! Abdulkadir Bitigen, bu da yetmezmiş gibi yarın oynanacak Başakşehir-Denizlispor maçına atandı. Bitigen, bu sezon Başakşehir'in maçını en çok yöneten hakem durumunda. Olay hakem, Başakşehir'in 2 lig, 1 kupa, 4 de VAR hakemi oldu.
GENELDE 4 HAKEM YÖNETİYOR!
Bu sezon Başakşehir maçlarında Hüseyin Göçek faktörü öne çıkarken Abdulkadir Bitigen'in 7 maçta görev alması dikkatlerden kaçmadı. TFF Başakşehir'in son maçlarında Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen ve Hüseyin Göçek'e şans vermesi 2018-19'daki hakem atamalarını hatırlattı.
(Takvim)
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 02:32
- Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar bu mücadeleyi yapacağız
- Erman Toroğlu: Fatih Terim seneye Galatasaray'ın başında olmayabilir
- Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Fatih Terim zirvede bıraksın"
- Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır sözleri! "Cin gibi adam bunlar"
- Mehmet Yiğit Alp: Aynı gün aynı saatte oynamak istiyoruz
- Zirve kızıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (30. hafta)
- Milan Baros 38 yaşında futbola veda etti!
- Galatasaray-Trabzonspor maçında sürpriz isim! Tribünden takip etti
- Galatasaray'ın yıldızına büyük tepki! "Kadro dışı kalmalı"
- Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! "Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göstere göstere operasyon! Trabzon'u doğrayan Bitigen... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.