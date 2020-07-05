Hüseyin Çimşir: Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 3-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Artık 4 maçımız kaldı ama maç maç gideceğiz, rakibimiz de biz de kaybedebiliriz. Biz şehir olarak inatçı bir toplumuz, oluruz-olmayız ama bu işin sonuna dek camia halinde hep beraber kovalayabileceğimizin sözünü verebiliriz" dedi.
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir, maç sonu yaptığı açıklamada galibiyeti değerlendirirken, şampiyonluk yarışıyla ilgili de iddialı konuştu.
Hüseyin Çimşir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Kazandığımız için tüm oyuncu arkadaşlarıma tebrikler. Emeklerine sağlık. Ciddi bir duruş sergilediler sahada. Galatasaray'ın Başakşehir maçında iyi bir oyunu vardı, biz önde baskı yapmak istedik. İlk yarı baskıyı kırıp ataklar buldular ama galip gelmeyi başardık.
İkinci golden sonra daha sakin oyuna dönmemiz lazımdı, pozisyonlar verdik ama yine de biz de üretmeyi başardık ve kazanmayı bildik.
"BU KAYGIYI YÖNETEBİLMEK ÖNEMLİ"
İlk iki sıra, iki takımdan biri olacak gibi gözüküyor. İnsanların kaybedecekleri bir şey olduğu zaman stresi ve sıkıntısı olabilir. Bu kaygıyı yönetebilmek önemli, bu saatten sonra bunu yönetebilmeliyiz, profesyonel insanlar ve futbolcularız.
Artık 4 maçımız kaldı ama maç maç gideceğiz, rakibimiz de biz de kaybedebiliriz. Biz şehir olarak inatçı bir toplumuz, oluruz-olmayız ama bu işin sonuna dek camia halinde hep beraber kovalayabileceğimizin sözünü verebiliriz."
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 23:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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