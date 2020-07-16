Trabzonspor'dan Lucas Robertone bombası
Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Record gazetesine göre; Trabzonspor, Velez’de forma giyen orta saha oyuncusu Lucas Robertone ile ilgileniyor. İşte detaylar...
Portekiz'in Record gazetesine göre Trabzonspor, Velez forması giyen merkez orta saha oyuncusu Lucas Robertone'nun peşinde. Sporting Lizbon'un da ilgilendiğinin vurgulandığı haberde futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin 7 milyon euro civarı olduğu iddia edildi. Bu sezon 22 maçta forma giyen ve 2 gol atıp 3 asistlik performans sergileyen 1.73 boyundaki Arjantinli yıldızın uzun zamandır Trabzon tarafından takip edildiği öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra kanatta da görev yapabiliyor.
Yunus Emre SEL
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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