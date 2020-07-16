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16 Temmuz 2020, Perşembe
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'dan bombası

Trabzonspor'dan Lucas Robertone bombası

'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Record gazetesine göre; Trabzonspor, ’de forma giyen orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Portekiz'in Record gazetesine göre , forması giyen merkez orta saha oyuncusu 'nun peşinde. 'un da ilgilendiğinin vurgulandığı haberde futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin 7 milyon euro civarı olduğu iddia edildi. Bu sezon 22 maçta forma giyen ve 2 gol atıp 3 asistlik performans sergileyen 1.73 boyundaki Arjantinli yıldızın uzun zamandır Trabzon tarafından takip edildiği öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra kanatta da görev yapabiliyor.
Yunus Emre

  1. 16.7.2020
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