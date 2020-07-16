Trabzonspor'dan Lucas Robertone bombası

Portekiz'in Record gazetesine göre Trabzonspor, Velez forması giyen merkez orta saha oyuncusu Lucas Robertone'nun peşinde. Sporting Lizbon'un da ilgilendiğinin vurgulandığı haberde futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin 7 milyon euro civarı olduğu iddia edildi. Bu sezon 22 maçta forma giyen ve 2 gol atıp 3 asistlik performans sergileyen 1.73 boyundaki Arjantinli yıldızın uzun zamandır Trabzon tarafından takip edildiği öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra kanatta da görev yapabiliyor.

Yunus Emre SEL