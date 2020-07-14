Kaleyi kapatamadı
70 golle ligin en skorer takımı olan Fırtına, maç başına kalesini gole kapatma noktasında ise önemli sorunlar yaşıyor.
70 golle ligin en skorer takımı olan Fırtına, maç başına kalesini gole kapatma noktasında ise önemli sorunlar yaşıyor. Bordomavililer, Süper Lig'de 35 golle en az gol yiyen 4 takımdan biri olmasına rağmen 26 maçta kalesinde gol gördü ve yalnızca 5 müsabakada kalesini kapatabildi.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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