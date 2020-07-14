Kaleyi kapatamadı

70 golle ligin en skorer takımı olan Fırtına, maç başına kalesini gole kapatma noktasında ise önemli sorunlar yaşıyor. Bordomavililer, Süper Lig'de 35 golle en az gol yiyen 4 takımdan biri olmasına rağmen 26 maçta kalesinde gol gördü ve yalnızca 5 müsabakada kalesini kapatabildi.