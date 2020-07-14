Arslanboğa ve Bitigen’e dava
Bordo-mavi Gönüllüler Derneği Başkanı Yusuf Ünal, 29. haftadaki Trabzon-Ankaragücü maçında görev alan orta hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR hakemi Suat Arslanboğa hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bordo-mavi Gönüllüler Derneği Başkanı Yusuf Ünal, 29. haftadaki Trabzon-Ankaragücü maçında görev alan orta hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR hakemi Suat Arslanboğa hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede başta 63'teki penaltı ve 89'daki ofsayt kararı olmak üzere birçok kararın hatalı olduğu vurgulandı. Hakemlerin 'görevi kötüye kullanma' ve 'borsaya açık bir şirketi zarara uğratma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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