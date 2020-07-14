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14 Temmuz 2020, Salı
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Arslanboğa ve Bitigen’e dava

Arslanboğa ve Bitigen’e dava

Başkanı , 29. haftadaki Trabzon-Ankaragücü maçında görev alan orta hakem ve VAR hakemi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkanı , 29. haftadaki Trabzon-Ankaragücü maçında görev alan orta hakem ve VAR hakemi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede başta 63'teki penaltı ve 89'daki ofsayt kararı olmak üzere birçok kararın hatalı olduğu vurgulandı. Hakemlerin 'görevi kötüye kullanma' ve 'borsaya açık bir şirketi zarara uğratma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

  1. 14.7.2020
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