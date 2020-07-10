Fırtına corona virüsü döneminde dışarıda daha iyi

Trabzonspor, corona virüsü döneminde dış sahada iç sahadan daha fazla puan topladı. İç sahada üç karşılaşmada üç puan toplayan Karadeniz ekibi, deplasmandan ise iki galibiyet, bir beraberlikle yedi puan çıkardı. Fırtına, dış sahada Göztepe ve Galatasaray'ı 3-1 yenerken Aytemiz Alanyaspor karşısında da son dakika golüyle 2-2 berabere kaldı.