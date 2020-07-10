Fırtına corona virüsü döneminde dışarıda daha iyi
Trabzonspor, corona virüsü döneminde dış sahada iç sahadan daha fazla puan topladı. İç sahada üç karşılaşmada üç puan toplayan Karadeniz ekibi, deplasmandan ise iki galibiyet, bir beraberlikle yedi puan çıkardı. Fırtına, dış sahada Göztepe ve Galatasaray'ı 3-1 yenerken Aytemiz Alanyaspor karşısında da son dakika golüyle 2-2 berabere kaldı.
Trabzonspor, corona virüsü döneminde dış sahada iç sahadan daha fazla puan topladı. İç sahada üç karşılaşmada üç puan toplayan Karadeniz ekibi, deplasmandan ise iki galibiyet, bir beraberlikle yedi puan çıkardı. Fırtına, dış sahada Göztepe ve Galatasaray'ı 3-1 yenerken Aytemiz Alanyaspor karşısında da son dakika golüyle 2-2 berabere kaldı.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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