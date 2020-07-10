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10 Temmuz 2020, Cuma
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corona virüsü döneminde dışarıda daha iyi

Fırtına corona virüsü döneminde dışarıda daha iyi

, corona virüsü döneminde dış sahada iç sahadan daha fazla puan topladı. İç sahada üç karşılaşmada üç puan toplayan ekibi, deplasmandan ise iki galibiyet, bir beraberlikle yedi puan çıkardı. , dış sahada ve 'ı 3-1 yenerken Aytemiz karşısında da son dakika golüyle berabere kaldı.

, corona virüsü döneminde dış sahada iç sahadan daha fazla puan topladı. İç sahada üç karşılaşmada üç puan toplayan ekibi, deplasmandan ise iki galibiyet, bir beraberlikle yedi puan çıkardı. , dış sahada ve 'ı 3-1 yenerken Aytemiz karşısında da son dakika golüyle berabere kaldı.

  1. 10.7.2020
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