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07 Temmuz 2020, Salı
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basın coştu

Yerel basın coştu

gazeteler, G.Saray'ı yenen 'a övgü yağdırdı.

gazeteler, G.Saray'ı yenen 'a övgü yağdırdı. İşte o manşetler… Günebakış: "Trabzon bitti demeden bitmez", "Şampiyonlukta sonuna kadar 'VAR'ız. "Trabzonspor şampiyonluk yoluna baş koydu", Son Nokta: "Şampiyonluk yürüyüşü, "'u fethettik", Taka "Şampiyonluk horonunu tepeceğiz", Kuzey Ekspres "Biz şampiyon olacağız."
  1. 7.7.2020
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