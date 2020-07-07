36 yıl sonra bir ilk
Bordo-mavililer 36 yıl sonra ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları namağlup tamamlamayı başardı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon uzun serilere de imza atıyor. 30'uncu haftadaki Galatasaray galibiyetiyle tarihinin en uzun kaybetmeme ve dış saha serilerinden birine imza atan bordo-mavililer, ayrıca 36 yıl sonra da bir sezonda ezeli rakipleriyle oynadığı maçlardan namağlup ayrıldı. 1974-75'ten bu yana Türkiye'nin en üst ligi şu an ki adıyla Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, tarihinde dördüncü kez bir sezonda ezeli rakipleri olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları namağlup tamamladı. En son 1983-84'te ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda yenilmeyen Fırtına, 36 yıl aradan sonra bu sezon yine ezeli rakipleriyle oynadığı maçları namağlup tamamladı.
REKORLARIN TAKIMI
Trabzonspor, Galatasaray galibiyetiyle birlikte bu sezon hem dış saha hem de üst üste yenilmeme rekorlarına imza attı. 28 maç ile 1983-84'te tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaşan ve bu tarihten sonra 2010-11'de elde ettiği üst üste 15 maçlık yenilmezlik serisini bu sezon bitime 4 hafta kala yakalayan bordo-mavililer, yarın oynayacağı Antalyaspor'a da kaybetmezse serisini 16'ya çıkaracak ve 1983-84'teki (28) ile 1978- 79'daki (25) serisinin ardından tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisine ulaşacak. Galatasaray galibiyetiyle ayrıca bu sezon deplasmandaki kaybetmeme serisini 12'ye çıkaran Trabzonspor, Denizlispor ve Kayserispor deplasmanlarında da mağlup olmazsa 1981-82 ve 1983-84 sezonlarıyla birlikte 14 maçla tarihinin en uzun serisine imza atacak.
- 7.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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