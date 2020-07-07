36 yıl sonra bir ilk

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon uzun serilere de imza atıyor. 30'uncu haftadaki Galatasaray galibiyetiyle tarihinin en uzun kaybetmeme ve dış saha serilerinden birine imza atan bordo-mavililer, ayrıca 36 yıl sonra da bir sezonda ezeli rakipleriyle oynadığı maçlardan namağlup ayrıldı. 1974-75'ten bu yana Türkiye'nin en üst ligi şu an ki adıyla Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, tarihinde dördüncü kez bir sezonda ezeli rakipleri olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları namağlup tamamladı. En son 1983-84'te ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda yenilmeyen Fırtına, 36 yıl aradan sonra bu sezon yine ezeli rakipleriyle oynadığı maçları namağlup tamamladı.



REKORLARIN TAKIMI

Trabzonspor, Galatasaray galibiyetiyle birlikte bu sezon hem dış saha hem de üst üste yenilmeme rekorlarına imza attı. 28 maç ile 1983-84'te tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaşan ve bu tarihten sonra 2010-11'de elde ettiği üst üste 15 maçlık yenilmezlik serisini bu sezon bitime 4 hafta kala yakalayan bordo-mavililer, yarın oynayacağı Antalyaspor'a da kaybetmezse serisini 16'ya çıkaracak ve 1983-84'teki (28) ile 1978- 79'daki (25) serisinin ardından tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisine ulaşacak. Galatasaray galibiyetiyle ayrıca bu sezon deplasmandaki kaybetmeme serisini 12'ye çıkaran Trabzonspor, Denizlispor ve Kayserispor deplasmanlarında da mağlup olmazsa 1981-82 ve 1983-84 sezonlarıyla birlikte 14 maçla tarihinin en uzun serisine imza atacak.