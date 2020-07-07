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07 Temmuz 2020, Salı
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Şampiyonluğun ayak sesleri

Şampiyonluğun ayak sesleri

 devinde şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı.

devinde şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Teknik heyet ve yönetim kurulu liderlik koltuğunda 'in bulunması nedeniyle temkinli konuşurken, oyuncular ve özellikle de taraftarlar mutlu sona fazlasıyla inanıyor. Kaptan Sosa, şampiyonluğa olan inancını vurgulayarak, "Takımımızın potansiyeli kupaları kaldıracak güçtedir" ifadesini kullanırken, Uğurcan da "Rakibimizin ne yaptığına değil sadece kendimize odaklanacağız" diye konuştu.
  1. 7.7.2020
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