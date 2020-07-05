Halil Bayer Münih’e
Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Halil Altıntop, hocalık kariyerine Bayern Münih'te başlıyor. Eski milli futbolcu, Alman devinin 16 Yaş Altı takımında yardımcı antrenörlük görevine başlayacak. 37 yaşındaki Halil çok mutlu olduğunu söyledi.
Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Halil Altıntop, hocalık kariyerine Bayern Münih'te başlıyor. Eski milli futbolcu, Alman devinin 16 Yaş Altı takımında yardımcı antrenörlük görevine başlayacak. 37 yaşındaki Halil çok mutlu olduğunu söyledi.
- 5.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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