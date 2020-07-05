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05 Temmuz 2020, Pazar
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Halil Bayer Münih’e

Halil Bayer Münih’e

Bir dönem 'da forma giyen , hocalık kariyerine 'te başlıyor. , Alman devinin Altı takımında yardımcı antrenörlük görevine başlayacak. 37 yaşındaki Halil çok mutlu olduğunu söyledi.

Bir dönem 'da forma giyen , hocalık kariyerine 'te başlıyor. , Alman devinin Altı takımında yardımcı antrenörlük görevine başlayacak. 37 yaşındaki Halil çok mutlu olduğunu söyledi.

  1. 5.7.2020
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