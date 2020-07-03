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03 Temmuz 2020, Cuma
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Okay piyangosu!

Okay piyangosu!

'nın yüksek tirajlı gazetesi , forması giyen 'nun Sevilla'nın listesinde olduğunu yazdı.

'nın yüksek tirajlı gazetesi , forması giyen 'nun Sevilla'nın listesinde olduğunu yazdı. Haberde Monchi'nin Okay'ı çok istediği ve kulübü Celta Vigo'nun da 40 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği vurgulandı. Eğer Okay'ın transferi gerçekleşirse, 'un kasasına da bir sonraki satış olduğu için yüzde 10'luk pay girecek. Fırtına, Okay'ı 2018 yazında 6 milyon euro'ya Celta Vigo'ya göndermişti.
  1. 3.7.2020
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