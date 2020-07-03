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03 Temmuz 2020, Cuma
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Ödemeler tıkır tıkır yapıldı

Ödemeler tıkır tıkır yapıldı

başından bu yana oyuncu maaşlarını aksatmadan ödemeye çalışan yönetimi, şampiyonluk virajına girilen bu süreçte de ödemeleri düzenli yapıyor.

başından bu yana oyuncu maaşlarını aksatmadan ödemeye çalışan yönetimi, şampiyonluk virajına girilen bu süreçte de ödemeleri düzenli yapıyor. Kazanılan maçların primlerini takıma hemen veren bordo-mavili kulübün kurmayları, bu ayın ilk haftası bitmeden de maaşları hesaplara yatıracak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncuların sadece sahaya odaklanmaları için ekibiyle elinden geleni yapıyor.
  1. 3.7.2020
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