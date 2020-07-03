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03 Temmuz 2020, Cuma
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Kart alarmı

Kart alarmı

Pazar günü ile sezonun finali niteliğinde bir maça çıkacak olan 'da ceza sınırındaki futbolcu sayısının çokluğu can sıktı.

Pazar günü ile sezonun finali niteliğinde bir maça çıkacak olan 'da ceza sınırındaki futbolcu sayısının çokluğu can sıktı. Derbi öncesi kaptan Sosa'nın yanı sıra savunma oyuncuları Campi, Costa ve Novak ile hücum oyuncusu Nwakaeme sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, talebelerini gereksiz kart konusunda uyardı. Önemli maç öncesi Pereira ile Hosseini cezalı.
  1. 3.7.2020
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